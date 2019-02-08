2019/02/08 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، توضيحا بشأن تنبيهات لنواب بسبب غيابهم عن جلسات المجلس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الحلبوسي يصدر توضيحا بشأن تنبيهات للنواب بسبب الغياب: بعضهم لم يؤدي اليمين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الحلبوسي يصدر توضيحا بشأن تنبيهات للنواب بسبب الغياب: بعضهم لم يؤدي اليمين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).