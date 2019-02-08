مستشفى هندي يحتجز عائلة عراقية ومطالبات للخارجية بوقف ابتزاز المرضى بالخارج

2019/02/08 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن سائرون صادق السليطي، الجمعة، قيام مستشفى بالهند باحتجاز عائلة مريض عراقي لابتزازه، فيما انتقد عمل السفارات العراقية والتي اهملت متابعة احوال المرضى العراقيين في الخارج الذين يتعرضون للابتزاز وبشكل مستمر.

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