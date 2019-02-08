2019/02/08 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..قامت عصابات داعش الاجرامية بقتل المختطفين الثلاثة من قرية المسحك فجر اليوم، بحسب مصدر حكومي مخول.وقال المصدر ان “عصابات داعش الإرهابية قامت بتنفيذ حكم الإعدام بالمختطفين الثلاثة من قرية المسحك التابعة لناحية الزوية فجر اليوم”.وكانت عصابات داعش قامت باختطاف ثلاثة اشقاء من قرية المسحك شمالي بيجي في محافظة صلاح الدين بعد قيامهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجرمو داعش يقتلون المخطوفين الثلاثة من قرية المسحك alansaar.

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