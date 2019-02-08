2019/02/08 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يعتقد الإسباني سيسك فابريغاس متوسط ميدان فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، وموناكو الفرنسي الحالي بأن البلجيكي إيدين هازارد سيجدد عقده مع ناديه الحالي البلوز، ويستغنى عن فكرة الانضمام لريال مدريد.

وارتبط اسم إيدين هازارد بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل، حيث صرح اللاعب في أكثر من مناسبة عن تمنيه الانضمام للميرينجي يومًا ما.وصرح اللاعب إيدين هازارد بأنه قد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، ولكنه لم يفصح عنه بعد.وتحدث سيسك فابريغاس حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية قائلاً “أعتقد بأن إيدين هازارد سيجدد عقده مع تشيلسي“.وأضاف “هازارد يحب ريال مدريد، ومنذ أن كان صغيرًا وهو يتمنى التواجد مع الفريق، ولكنه يحب تشيلسي أيضًا، وعائلته سعيدة وتشعر بالراحة في لندن”.وتابع “هازارد لاعب مخلص، ودائمًا ما يقول لي بأنه لن يدخل في صدامات مع النادي من أجل رحيله، وإذا كان قد اتخذ قراره بالفعل، فأعتقد بأنه سيكون الاستمرار مع تشيلسي”.الجدير بالذكر أن عقد إيدين هازارد ابن 28 عامًا سينتهي مع فريقه تشيلسي في صيف عام 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا قال فابريغاس عن رحيل هازارد الى ريال مدريد ؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا قال فابريغاس عن رحيل هازارد الى ريال مدريد ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).