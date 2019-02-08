2019/02/08 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد عن المباشرة بتطوير شارع الحرية الثالثة بهدف تأمين انسيابية حركة المركبات في هذه المنطقة التجارية المكتظة بالسكان والمتبضعين.

وذكرت مديرية العلاقات والإعلام ان "ملاكات دائرة بلدية الشعلة باشرت بتطوير شارع الحرية الثالثة كأحد الحلول التخطيطية التي اعدت من أجل تسهيل حركة المركبات في هذه المنطقة التي تعد من المناطق ذات الطابع التجاري التي تكتظ يوميا بحركة المتبضعين ".واضافت ان "اعمال التطوير للشارع الذي يبلغ طوله نحو 2 كم تشمل مد القالب الجانبي إلى جانب اكساء الطريق وتطوير الارصفة واعمال خدمية أخرى لجعله واحد من الشوارع النموذجية في مدينة بغداد تصميما وتنفيذا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تباشر بتطوير شارع الحرية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تباشر بتطوير شارع الحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).