الأسهم العالمية تتجه لتسجيل أول خسائر في 7 أسابيع

2019/02/08 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تتجه الأسواق العالمية نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية في 7 أسابيع، مع مخاوف تجارية جديدة، وظهر إشارات تحذيرية بشأن وضع النمو الاقتصادي العالمي.





وتراجع مؤشر "إم.إس.سي.أي" الذي يعبر الأسهم داخل 47 دولة في العالم بنحو 0.3% على مدار اليوم، ويعد ذلك الهبوط هو الثالث على التوالي، متجها بذلك نحو إنهاء 6 أسابيع من المكاسب.





وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات اليوم على تراجع وانخفض مؤشر "نيكي" لأدنى مستوى في شهر، كما أن الأسهم الأمريكية أنهت تعاملات أمس على تراجع وفقد مؤشر "داو جونز" 220 نقطة.





وإلى جانب أن تلك الفترة هي موسم إعلان الشركات نتائج أعمالها الفصلية فأن هناك تخوفات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وخفضت المفوضية الأوروبية في تقريرها الفصلي تقديرات النمو لمنطقة اليورو عن العام الجاري و2020 إلى 1.5% و1.7%، عن التقديرات السابقة عند 1.9% و1.8% على الترتيب.





وذكر البيان أن حالة عدم اليقين استنزفت الثقة والإنتاج داخل بعض الدول الأعضاء التي تأثرت ببعض العوامل المحلية المؤقتة كالاضطرابات في أسواق السيارات والتوترات المجتمعية وحالة عدم اليقين في السياسة النقدية.





كما خفض بنك إنجلترا تقديرات النمو للملكة المتحدة عن 2019 إلى 1.2% من 1.7% في التوقعات السابقة.





وعلى صعيد التطورات التجارية العالمية، فأن تصريحات كبير المستشارين الاقتصادين داخل البيت الأبيض جددت من مخاوف المستثمرين حيث صرح بأن هناك مسافة كبيرة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يجب قطعها لعقد صفقة عادلة بين الجانبين.





وجاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزز تلك المخاوف، حيث استبعد أن يلتقي برئيس الصين قبيل انتهاء فترة الهدنة التجارية والمقررة في 1 مارس المقبل.





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