2019/02/08 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال بنك "سوسيتيه جنرال" إن النمو الاقتصاد العالمي تعرض إلى صدمة بشكل أكبر بكثير من المتوقع، وأن التوقعات نحو ركود أمريكي وشيك أصبحت تتزايد.





وأضاف البنك الفرنسي في مذكرة صادرة أمس الخميس إن لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائمة يجب أن ترسم شكوكاً حول الكيفية التي ستظهر بها الجولة الأخيرة من الدورة الاقتصادية الجارية، نقلاً عن وكالة "بلومبرج".





وتابعت المذكرة أنه على مدار فترة الـ12 شهر المقبلة من المحتمل أن يرى المستثمرون تحذيرات من الأرباح وتخلف عن السداد وزيادة في التقلبات، "وهو الأمر الذي قد يكون مواتياً بالنسبة للسندات لكن يسلتزم خفض في الأوزان بالنسبة للأسهم والدولار والائتمان".





ومن جانبه صرح أليا بوكبزا" رئيس مخصصات البنوك العالمية في البنك القرنسي بأن الضرر على زخم الاقتصاد والأرباح يبدو حقيقاً، "في تلك المرة السياسة النقدية التيسيرية من المحتمل أن تقلص من القوة بالنسبة لعكس المسار وتجنب الانكماش".





ويقول بنك "سوسيتيه جنرال" إن المؤشرين الاقتصاديين الرئيسيين يشيران نحو نمو اقتصادي أبطأ، وهم منحى العائد الأمريكي (والذي يتم الاستشهاد به دائماً كمؤشر للانكماش حينما يصبح معكوساً)، ومقياس أقل استخداماً وهو مشاعر الأخبار.





والنموذج الثاني يقوم بتتبع المقالات حول الأداء الاقتصادي كنسبة مئوية لكافة الأخبار الإعلامية والتحركات على مدار ثلاثة أشهر على الأقل قبيل التحول المماثل في بيانات الإنتاج الصناعي العالمي.





وأكد البنك على أن مؤشر تدفقات الأنباء الاقتصادية الأمريكي في الوقت الحالي عند مستويات هي من ضمن أقل القراءات منذ عام 1998.





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