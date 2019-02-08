2019/02/08 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: نما اقتصاد النرويج بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات خلال الربع الأخير من العام الماضي، بدعم إنفاق المستهلكين.





وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات النرويج، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة من أكتوبر وحتى ديسمبر مقابل 0.4% المسجلة في الربع السابق له بعد التعديل بالرفع.





وتعتبر قراءة الربع الأخير من العام الماضي هي الأكبر منذ الربع المنتهي في يونيو 2014.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد النرويج سينمو بنحو 0.8% بالربع الماضي، في حين كان البنك المركزي في البلاد يرى أنه سيرتفع بنسبة 0.7%.





وبحسب البيانات، فإن إنفاق المستهلكين ارتفع في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي في حين تراجعت صادرات السلع بفعل هبوط مبيعات النفط والغاز.





يذكر أن البنك المركزي في النرويج رفع معدل الفائدة في سبتمبر الماضي للمرة الأولى في 7 سنوات كما أشار إلى زيادة أكثر ترجيحاً في شهر مارس المقبل.





وبالنسبة لإجمالي عام 2018، فإن الناتج المحلي الإجمالي في النرويج ارتفع بنسبة 2.2% خلال العام الماضي مقابل 2% وتيرة النمو المسجلة في 2017.





ووفقاً للبيانات، فإن متوسط الدخل السنوي شهد زيادة بنحو 2.8% خلال العام الماضضي مقابل ارتفاع بنحو 2.3% في العام السابق له.





وبحلول الساعة 9:52 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة النرويجية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.3% لتصعد الورقة الخضراء إلى 8.6238 كرونة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصاد النرويج ينمو بأسرع وتيرة في 4 سنوات بالربع الرابع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصاد النرويج ينمو بأسرع وتيرة في 4 سنوات بالربع الرابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).