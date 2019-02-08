استثمار بغداد: البدء ببناء المدينة السكنية في

2019/02/08 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار بغداد اليوم الجمعة، ان "مشروع المدينة السكنية في معسكر الرشيد سيتم البدء به هذا العام بعد أن توصلت الهيئة الوطنية للإستثمار الى إتفاق مع شركة إستثمارية إماراتية لتنفيذه .

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