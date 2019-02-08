وزير الثقافة في إقليم كردستان العراق يشارك الايزيديين عزاء الامير تحسين بك

2019/02/08 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان حيث قدم وزير الثقافة في حكومة إقليم كوردستان العراق التعازي الى أبناء الديانة الايزيدية في العراق و العالم بوفاة أمير الديانة الايزيدية “تحسين بك” حيث حضر وزير الثقافة في إقليم كوردستان العراق “خالد دوسكي”على رأس وفد كبير العزاء المقام في قضاء الشيخان ضمن محافظة نينوى شمال العراق على روح الامير “تحسين […]

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