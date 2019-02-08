زوجات عناصر في “داعش” يتحدثن لـ “ناس”: أبناؤنا يتعاطون الحشيشة.. ومواقف القضاء والأمن مشرفة

2019/02/08 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يسلط تحقيق صحفي خاص، أجراه الخبير الأمني هشام الهاشمي، لصالح “ناس”، الضوء على جانب خفي من ملف داعش، يتعلق بزوجات عناصر من التنظيم، والمراجعات التي أجرينها خلال المرحلة الماضية.ويتضمن التحقيق، سلسلة مقابلات حصرية، أجراها الهاشمي، مع زوجات عناصر في التنظيم، تحدثن عن تجربتهن في “الزواج من تكفيريين”، لديهم تصور مختلف لشكل […]

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