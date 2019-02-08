2019/02/08 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MsTtgu93PG0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة هادفة من الشباب العراقيين المتخرجين لجميع السلطات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة هادفة من الشباب العراقيين المتخرجين لجميع السلطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).