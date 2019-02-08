إيقاف حكم مباراة وست هام ضد ليفربول

2019/02/08 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف سيمون بيك الحكم المساعد الذى شارك في إدارة المباراة التي جمعت بين فريقي وست هام يونايتد وليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، الاثنين الماضي على ملعب "لندن" الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وذكرت صحيفة "ميرر" الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي قرر استبعاد سيمون بيك من المشاركة فى إدارة المباريات لمدة أسبوع بعدما احتسب هدف ساديو ماني في شباك وست هام يونايتد والذى جاء من تسلل واضح.وأضافت الصحيفة أن الإعادة التليفزيونية أظهرت أن جيمس ميلنر قائد ليفربول كان متسللاً عندما مرر الكرة إلى ساديو ماني وهو ما لم يلاحظه الحكم المساعد.ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة من 25 مباراة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق الأهداف من 26 مباراة.انتهى

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