وفاة عضو في الهيأة العامة لتيار الحكمة بحادث مؤسف

2019/02/08 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توفي عضو في الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني بمحافظة ذي قار.

وقال الأمين المساعد للمحافظات الجنوبية لتيار الحكمة صباح الصالحي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني في محافظة ذي قار {سالم سعيد البدري} الذي وافاه الأجل اليوم أثر حادث مؤسف".وأضاف "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم ذويه ومتعلقيه الصبر والسلوان".انتهى

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