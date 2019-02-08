2019/02/08 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعتقال داعشي في احد فنادق المدينة القديمة وسط كربلاء

08/02/2019 14:29:00 PM |

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واع / مكتب كربلاء / ت .ح

اعتقلت قوة امنية في محافظة كربلاء، الجمعة، عنصر في تنظيم "داعش" في احد فنادق المدينة القديمة وسط المحافظة.





وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوة من الأمن السياحي في مديرية استخبارات ومكافحة الأرهاب القت القبض، اليوم، على ارهابي ينتمي الى عصابات داعش بعد دخوله احد الفنادق داخل المدينة القديمة، (وسط المحافظة)".





وأوضح أن "القوة اقتادت المعتقل الى أحد مراكز الاحتجاز الامني لاجراء التحقيقات اللازمة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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