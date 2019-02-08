عشيرة قائد لواء ’’أبو الفضل العباس’’ أوس الخفاجي تطالب بإطلاق سراحه

2019/02/08 | 14:45

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بغداد اليوم- بغداد

استنكرت عشيرة خفاجة، الجمعة (08 شباط 2019)، اعتقال قائد لواء أبو الفضل العباس، أوس الخفاجي، فيما ط...





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