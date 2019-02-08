وزير العمل يدعو الادعاء العام الى تحريك شكوى ضد المتسبب بموت الطفلة رهف

2019/02/08 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير العمل اليوم الجمعة ، رئاسة الادعاء العام الى تحريك شكوى

جزائية ضد المسؤول عن الحادثة من ذوي الطفلة رهف التي توفيت مساء

امس بعد تعرضعها للعنف الاسري .

وقال وزير العمل رئيس هيئة رعاية الطفولة باسم عبد الزمان في بيان

ان "ذوي الطفلة الضحية عذبوها حتى وصلت مرحلة النزيف بالدماغ وفقدان

الوعي وملأت الحروق جسمها ، بلا ذنب ولا جريرة ، لينتهي بها الامر

الى الوفاة، بعد تقديم الاسعافات لها ومحاولة انقاذها في المستشفى

ولكن لم تنجح تلك الجهود بسبب اصاباتها البالغة".وأضاف " نستنكر وندين ما فعله اهل الطفلة بحق ابنتهم، مضيفا اننا

تابعنا بقلق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور

للطفلة التي تعرضت لإساءة من حرق وضرب من قبل ذويها أدت الى

وفاتها".وتابع الوزير "أننا ومن موقع مسؤوليتنا في رئاسة هيئة رعاية الطفولة

في العراق نبدي أسفنا لحدوث مثل هذه الانتهاكات الصارخة تجاه

الطفولة ونستهجن الحادثة التي تعرضت لها الطفلة البريئة، ولكونها

تعد خرقا قانونيا منافيا للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل

التي صادق عليها العراق ندعو رئاسة الادعاء العام الى تحريك شكوى

جزائية ضد المسؤول عن الحادثة من ذوي الطفلة".وكانت وزارة الصحة أعلنت فجر اليوم الجمعة، وفاة الطفلة رهف

(7سنوات) التي تعرضت لتعنيف خطير، في مستشفى الشهيد الصدر ببغداد.

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