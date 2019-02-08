وزارة العمل.. تستهجن الفعل المشين لأهل الطفلة

2019/02/08 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استهجانها وادانتها الشديدين للفعل المشين الذي قام به اهل الطفلة المغدورة (رهف نصير)، إذ قاموا بتعذيبها حتى الموت.وذكر وزير

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