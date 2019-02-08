أنضمام العراق الى لجنة مراقبة إنتاج أوبك

2019/02/08 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن العراق ضمن لجنة مراقبة إنتاج "أوبك +"، مؤكدة المشاركة في اجتماع باكو المقبل "على مستوى رفيع" بهدف دعم أسعار

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