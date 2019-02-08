امانة بغداد تعلن المباشرة بتطوير شارع الحرية

2019/02/08 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت امانة بغداد ،الجمعة، عن المباشرة بتطوير شارع الحرية الثالثة بهدف تأمين انسيابية حركة المركبات في هذه المنطقة التجارية المكتظة بالسكان والمتبضعين.وذكرت الامانة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “ملاكات دائرة بلدية الشعلة باشرت بتطوير شارع الحرية الثالثة كأحد الحلول التخطيطية التي اعدت من أجل تسهيل حركة المركبات في هذه المنطقة التي […]

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