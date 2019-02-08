عملة أستراليا تسجل أدنى مستوى بشهربعد خفض تقديرات النمو الاقتصادي

2019/02/08 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في أكثر من شهر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن خفض البنك المركزي في البلاد تقديرات النمو الاقتصادي.





وأعلن بنك الاحتياطي الأسترالي خلال بيان السياسة النقدية اليوم خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالعام الذي ينتهي في يونيو المقبل إلى 2.5% بدلاً من تقديرات البنك قبل 3 أشهر والبالغة 3.25%.





كما قلص البنك تقديرات نمو الاقتصاد الأسترالي خلال العام الذي ينتهي في يونيو 2020 إلى 2.75% بدلاً من توقعات سابقة تبلغ 3.25%.





وفي الوقت نفسه حذر المركزي الأسترالي من أن عملية التصحيح في سوق العقارات، والذي شهد تراجعاً بأسعار المنازل بنسبة 8% مقارنة مع القمة المسجلة في 2017، هي منطقة كبيرة من حالة عدم اليقين.





ويقوم البنك المركزي في أستراليا بالإبقاء على معدل الفائدة كما هو عند 1.5% منذ أغسطس 2016.





وبحلول الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% ليهبط إلى 0.7082 دولار أمريكي بعد أن سجل 0.7058 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ أوائل يناير.





وحقق الدولار الأسترالي مكاسب بنسبة 0.57% مقابل الورقة الخضراء منذ بداية العام وحتى الآن لكنه يتجه إلى تسجيل خسائر بنحو 2.6% خلال الأسبوع الجاري.





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