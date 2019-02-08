2019/02/08 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Zv5kjvGcOq8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وثيقة في المثنى لمنع إطلاق النار بالمناسبات وتقليص ايام العزاء #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وثيقة في المثنى لمنع إطلاق النار بالمناسبات وتقليص ايام العزاء #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).