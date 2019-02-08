مجلس النواب يصدر توضيحا يتعلق بغياب اعضاءه

2019/02/08 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/08 16:46

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بغداد- العراق اليوم:

أصدر مجلس النواب، الجمعة، توضيحا بشأن النواب المتخلفين عن الحضور لجلسات البرلمان الاعتيادية، فيما أكد أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح بمحاسبة من لم يرددوا اليمين الدستورية.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اليوم، انه "أستنادا إلى المادة 11 من قانون 13 لسنة 2018 قانون مجلس النواب وتشكيلاته حول التزام النائب بالحضور لجلسات المجلس ولجانه، والتزاما من رئاسة مجلس النواب بتطبيقه".



وبين إن "رئاسة مجلس النواب وجهت تنبيها خطيا دعت فيه النواب إلى الالتزام بالحضور إلى جلسات المجلس ولجانه للذين تجاوزت غياباتهم خلال الفصل التشريعي الأول الحد المسموح دون عذر مشروع وهم 3 نواب".



وأشار الى ان "هناك فائزون بالانتخابات للدورة النيابية الرابعة لم يرددوا اليمين الدستورية حتى الآن، وهذه الحالة لم يرد بها نص في القانون أو النظام الداخلي للمجلس لمعالجتها".



جدير بالذكر ان معظم جلسات البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول شهدت غيابات للنواب عن الجلسات، وصلت بعضها إلى أكثر من 100 نائب في بعض الجلسات.

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