التغيير: الاتحاد والديمقراطي اتفقا على تشكيل حكومة الاقليم بنفس النهج السيء الفاشل

2019/02/08 | 14:59

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بغداد- العراق اليوم:

اكد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله ،الجمعة، ان الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان ال...





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