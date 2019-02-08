وزارة العمل تدين الحادثة التي تعرضت لها الطفلة

2019/02/08 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعربت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استهجانها وإدانتها الشديدين للفعل المشين الذي قام به اهل الطفلة المغدورة "رهف"، إذ قاموا بتعذيبها حتى الموت.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة، باسم عبد الزمان، في بيان، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، "ان ذوي الطفلة الضحية عذبوها حتى وصلت مرحلة النزيف بالدماغ وفقدان الوعي وملأت الحروق جسمها - بلا ذنب ولا جريرة - لينتهي بها الامر الى الوفاة، بعد تقديم الاسعافات لها ومحاولة انقاذها في المستشفى ولكن لم تنجح تلك الجهود بسبب اصاباتها البالغة".وأضاف، "نستنكر وندين ما فعله اهل الطفلة بحق ابنتهم، مضيفا اننا تابعنا بقلق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور للطفلة التي تعرضت لإساءة من حرق وضرب من قبل ذويها أدَّت الى وفاتها".وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بحسب البيان، "اننا ومن موقع مسؤوليتنا في رئاسة هيئة رعاية الطفولة في العراق نبدي أسفنا لحدوث مثل هذه الانتهاكات الصارخة تجاه الطفولة ونستهجن الحادثة التي تعرضت لها الطفلة البريئة، ولكونها تعد خرقا قانونيا منافيا للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل التي صادق عليها العراق ندعو رئاسة الادعاء العام لتحريك شكوى جزائية ضد المسؤول عن الحادثة من ذوي الطفلة".مشيراً بأن "الوزارة ماضية في تشريع قانون حماية الطفولة بما يؤمن بيئة آمنة للطفولة وبما يتلاءم مع قيم مجتمعنا".

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