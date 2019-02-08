كفيفة من السليمانية تتحدى إعاقتها وتؤسس مشروعاً للخياطة

2019/02/08 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتتمتع امرأة فقدت بصرها من محافظة السليمانية بإقليم كوردستان بمهارات خياطة كبيرة، وهي كفيفة منذ سن الرابعة ولكن لا يقف ذلك في طريقها، كما أنها تعد أعمال الخياطة التي تقوم بها المزود الرئيسي لأسرتها.وتحول منزلها إلى ورشة حيث تستخدم آلة الخياطة اليدوية لها لتجميل الملابس.وفقدت سوزا معروف بصرها وهي طفلة بسبب مرض، لكنها علّمت نفسها الخياطة، التي تجلب دخلاً وتدعم أسرتها.تقول سوزا، "الحمد لله، ليست لدي مشاكل ناتجة عن فقدان البصر ولا يشكل ذلك عائقاً للقيام بعملي، أقوم بكل أنواع العمل وأربي أطفالي"، مضيفةً "لدي ابنة ولديها طفلين، وحمداً لله أستطيع مساعدتها في تربيتهم أيضاً". أما زبائن سوزا هم جيرانها حيث يأتون إليها كلما احتاجوا خياطة ملابس لأنفسهم أو لأطفالهم.كولستان علي هي واحدة من زبائنها، ولا ترى سوزا اي صعوبة في مساعدتها على اختيار نمط ملابسها.وتقول كولستان أن نظرة سوزا إلى الحياة ملهمة، مضيفةً: "أنا فخورة بسوزا ، لأنها تقوم بخياطة الملابس لنا، إنها تمثل خير مثال للإحتذاء به وأرغب في رؤية المزيد من الأمثلة مثلها، نحن جيران منذ فترة، وهي تخيط وتفصل الملابس لي ولأولادي، تماماً كما نطلبها".أما بالنسبة لزوج سوزا، فهو يعاني من سكتة دماغية ولا يستطيع مغادرة فراشه، فهي التي تعتني به وتقدم الرعاية له، جنباً إلى جنب مع ابنتها وأحفادها الذين يعيشون جميعاً معها.

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