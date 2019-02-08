عقب تكريمه من قبل معرض القاهرة الدولي ...شوقي عبد الامير: جريدة بين نهرين حلم احتواء الثقافة العربية

2019/02/08 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الشاعر شوقي عبد الامير رئيس تحرير جريدة بين النهرين التابعة لشبكة الاعلام العراقي ،اليوم الجمعة، خلال تكريمه من قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب

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