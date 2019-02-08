بسبب الطقس.. سلطة الطيران المدني توضح لـ”ناس” موقف رحلاتها اليوم

2019/02/08 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قالت سلطة الطيران المدني، الجمعة، إن موقف الرحلات يتأثر بالامطار الغزيرة والرياح الشديدة، لافتةً الى ان شركات الطيران تضع في اولويتها سلامة المسافر اولاً وسلامة الطائرات ثانياً.وذكر المتحدث باسم السلطة، جهاد كاظم في حديث لـ”ناس”، اليوم (8 شباط 2019)، أن “الرحلات تتوقف عندما تمر الاجواء بطقس ضبابي شديد ورياح قوية وامطار […]

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