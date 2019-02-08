بغداد.. الشرطة الاتحادية تعتقل إرهابياً شمال شرقي العاصمة

2019/02/08 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني،اليوم الجمعة، بأن قوة أمنية من الشرطة الإتحادية اعتقلت إرهابياً شمال شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر،في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز" ، إن

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