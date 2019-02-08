الريبو لمدة 3 أشهر يشهد أكبر تراجع يومي منذ 2009

2019/02/08 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع معدل الفائدة على اقتراض الأموال بين البنوك لمدة 3 أشهر في المتوسط خلال تعاملات أمس الخميس، بأكبر وتيرة في 10 سنوات.





وبحسب "آي.سي.إيه" وهي المنظمة التي تشرف حالياً على الريبو، فإن اتفاقية إعادة الشراء أو الريبو لمدة 3 أشهر على الأموال التي تقترضها البنوك من بعضها البعض انخفض بمقدار 4.1 نقطة أساس إلى 2.697% في أكبر وتيرة تراجع يومي منذ مايو 2009.





وتقاس الفائدة على الديون والقروض بقيمة تريليونات الدولارات بمعيار المعدل المرجعي "ليبور" والذي يعني معدل الفائدة بين البنوك في لندن.





وكان بنك إنجلترا ثبت معدل الفائدة بالأمس كما هو متوقع في حين خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الهندي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في خطوة مفاجئة.





يذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر الإبقاء على معدل الفائدة كما هو في اجتماعه الأول لهذا العام وسط إرسال إشارات بشأن تغيير نغمة التشديد النقدي.





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