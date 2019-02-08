صناديق التحوط تسجل عوائد إيجابية في يناير لأول مرة بـ6أشهر

2019/02/08 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجلت صناديق التحوط العالمية مكاسب شهرية نسبتها 2.9% في أول شهر من 2019، وهي أول عوائد إيجابية منذ شهر يوليو الماضي، وذلك بدعم الأداء الإيجابي في أسواق الأسهم العالمية.





وتمكنت أسواق الأسهم العالمية من تحقيق مكاسب كبيرة في يناير الماضي، حيث أن البورصة الأمريكية سجلت أفضل أداء في شهر يناير منذ 32 عاماً.





ووفقاً لقاعدة بيانات صناديق التحوط التابعة لوكالة "بومبرج" فإنها أعلنت أمس إن 6 استراتيجيات من أصل 7 تمكنت من تحقيق المكاسب في الشهر الماضي.





وأضافت أن الصناديق التي تقوم على استراتيجية تتابع الأحداث هي التي قادت المكاسب حيث ارتفعت بنحو 5.4%، كما حققت صناديق التحوط الخاصة بالأسهم مكاسب ملحوظة في يناير بنحو 4.4% نتيجة للمكاسب في الأسواق الناشئة.





وفي بيانات منفصلة، أعلنت شركة أبحاث صناديق التحوط أن الصناعة ككل تمكنت من تسجيل مكاسب بنحو 3.5% في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر 2010.

وكانت صناديق التحوط سجلت في العام الماضي أسوأ أداء سنوي منذ 2011، حيث أن الكثير من الصناديق كانت غير قادرة على تجنب التقلبات البتي غمرت الأسواق في 2018.





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