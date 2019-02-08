2019/02/08 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: نقلت تقارير إخبارية عن مصادر تجارية، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) طرحت عطاءين لبيع مليوني برميل من خامي البصرة الخفيف والثقيل في كل منهما للتحميل في شهر مارس.





وقالت "رويترز" إن العراق طرح العطاءان بشرط سعري غير معتاد، على ان يغلقا في 12 فبراير الجاري.





وقالت ثلاثة مصادر تجارية للوكالة اليوم الجمعة، إن المشترين سيكون عليهم تقديم العروض بعلاوات مقابل سعر البيع الرسمي لخام البصرة لآسيا، وذلك للشحنات التي يمكن أن تذهب إلى أي مكان في العالم.





ومثل هذه الشحنات، المعروفة بأنها حرة الوجهة، جرت العادة على تسعيرها بفارق عن سعر البيع الرسمي لخام البصرة في المنطقة التي يجري تسليمها فيها، وفقا لرويترز.





وقالت المصادر إن المشترين سيكون عليهم العمل على تحويل الخامات القياسية إلى تلك التي تباع في مناطق أخرى وتحمل مخاطر هذا.





وسيسمح العطاءان أيضا لسومو بوضع تقييم للمناطق الأخرى التي ستكون قادرة على دفع سعر أكبر من سعر البيع الرسمي لآسيا، والذي عادة ما يكون الأعلى، وفقا لما ذكره أحد المصادر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرط سعري غير معتاد في عطاءين لبيع النفط العراقي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرط سعري غير معتاد في عطاءين لبيع النفط العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).