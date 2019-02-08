رومانيا تعترف بجوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

2019/02/08 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الجمعة إن بلاده اعترفت رسميا بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا مؤقتا لفنزويلا لتنضم بذلك إلى تحرك منسق للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وانضمت نحو 20 دولة من الاتحاد الأوروبي، بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، إلى الولايات المتحدة في لاعتراف بجوايدو والضغط على الرئيس نيكولاس مادورو ليدعو لانتخابات جديدة.

ومع ذلك ذكرت مصادر دبلوماسية أن إيطاليا عرقلت إصدار الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لبيان مشترك باعتراف الدول الأعضاء في التكتل مجتمعة بجوايدو رئيسا مؤقتا.

وقالت الرئاسة الرومانية في بيان “تم اتخاذ قرار الرئيس بعد تحليل حذر شمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والقانونية آخذا في الاعتبار أن أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددا من الحلفاء والشركاء من أوروبا ومنطقة الأطلسي اعترفوا بشرعية الرئيس المؤقت خوان جوايدو”.

وتتولى رومانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

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