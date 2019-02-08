لجنة أممية تطالب الأسد بضمان حقوق كاملة لأطفال سوريا النازحين

2019/02/08 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف- حثت لجنة حقوقية بالأمم المتحدة سوريا الخميس على ضمان حقوق كاملة لأطفالها النازحين، مضيفة أن الآلاف منهم تعرضوا للقتل أو التعذيب

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