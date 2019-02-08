محاصرة داعش في مساحة ضيقة من خلافته المزعومة

2019/02/08 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية حالياً على أقل من واحد في المئة من مساحة “الخلافة” التي أعلنها على مناطق سيطرته السابقة في

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