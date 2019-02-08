2019/02/08 | 15:26

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قريباً..



مدينة سكنية متكاملة في قلب بغداد

العراق

قريباً..



مدينة سكنية متكاملة في قلب بغداد

الجمعة 8 فبراير 2019 - 15:19

بغداد / نصب الحرية

قال رئيس هيئة إستثمار بغداد شاكر الزاملي، اليوم الجمعة، إن مشروع المدينة السكنية في معسكر الرشيد سيتم البدء به هذا العام بعد أن توصلت الهيئة الوطنية للإستثمار الى إتفاق مع شركة إستثمارية إماراتية لتنفيذه.

وبين الزاملي في تصريح صحفي أن "المعسكر يتميز بمساحته الكبيرة و موقعه المميز في قلب بغداد و هو ما سيحقق فرصة سكنية كبيرة لأهالي العاصمة".وأضاف إنه "سيتم إنشاء مدينة سكنية كبيرة ومتكاملة ذات فعاليات خدمية وترفيهية عديدة و التي كان من المفترض إقامتها منذ أعوام لكن الظروف التي واجهت المشروع بسبب الأوضاع الأمنية و الأزمات التي مر بها البلد أدت الى تلكؤ تنفيذه".

كما أكد الزاملي "إستكمال كافة متطلبات المشروع من قبل الهيئة الوطنية للإستثمار وإن هنالك دراسة مستفيضة عنه باعتباره أحد المشاريع الإستراتيجية المهمة في العراق عموماً والعاصمة خصوصاً إذ أن الشركة المنفذة له تتميز برصانتها و خبرتها في مجال الإعمار والإستثمار والتكنولوجيا البناء".انتهى..س ح

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