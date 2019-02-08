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الرئاسة التركية تتهم السعودية بالافتقار التام للشفافية في التحقيق بقتل خاشقجي

العالم الاسلامي السعودية

الرئاسة التركية تتهم السعودية بالافتقار التام للشفافية في التحقيق بقتل خاشقجي

الجمعة 8 فبراير 2019 - 15:11

جمال خاشقجي

قالت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، إن الافتقار التام للشفافية من المسؤولين السعوديين بشأن التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يثير قلقا عميقا ويضر بمصداقيتهم.

وأعلن رئيس قسم الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن "السلطات السعودية يجب أن تسلم قتلة جمال خاشقجي، كدليل على رغبتها في خدمة العدالة".وأضاف أن "النتائج التي توصلت إليها تركيا بشأن القضية تتماشى مع نتائج تحقيق المقرر الخاص للأمم المتحدة، مؤكدا أن أنقرة ملتزمة بالتعاون في التحقيق الأممي بالقضية".وكانت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام التعسفي، أكدت في بيان لها، أمس الخميس، أن "المملكة العربية السعودية قوضت بشدة، جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي بقنصلية المملكة في اسطنبول".انتهى...س ح

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