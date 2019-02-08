وفاة 6 اشخاص واصابة 4 اخرين بحادث مروع في السليمانية

2019/02/08 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الجمعة ان بمصرع واصابة 10 اشخاص بحادث سير مروع وقع على طريق السليمانية – عربت.

وذكر بيان صادر عن المديرية ان ستة اشخاص لقوا حتفهم فيما اصيب اربعة اخرين بجروح في حادث سير وقع على الطريق المذكور ظهر اليوم الجمعة.

واضاف البيان انه بعد وصول قوات مركز شرطة عربت الى محل الحادث فتحت تحقيقا ونقلت المصابين الى مستشفى طوارئ السليمانية لتلقي العلاج الطبي اللازم، فيما نقلت جثث المتوفين الى الطب العدلي.

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