مباراة كل النجوم: جيمس مع إيرفينغ وانطوني ديفيس في فريق واحد

2019/02/08 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجرت عملية اختيار لاعبي الفريقين لمباراة كل النجوم 2018 بشكل سري، لكن هذه المرة كانت أمام كاميرات شبكة "تي إن تي" التلفزيونية.واختار "الملك" جيمس واليوناني يانيس انتيتوكونمبو اللذين حصلا على اكبر نسبة من الأصوات، بالتعاقب اللاعبين الـ 8 الأساسيين والـ 14 الاحتياطيين.وبدأ جيمس العملية، واختار أولا، كما في 2018 حسب تأكيده، كيفن دورانت، أحد ثلاثة لاعبين من فريق غولدن ستايت ووريرز الفائز بلقب الدوري في الموسمين الماضيين.وجاء في المقام الثاني كايري إيرفينغ الذي احرز معه لقب البطولة في 2016 بقميص كليفلاند كافالييرز قبل أن يخرج من ظل "الملك" وينتقل الى بوسطن سلتيكس في صيف العام 2017، ما ادى حينها الى خلاف وفراق بين اللاعبين قبل أن يتصالحا مؤخرا.وتواجه جيمس وإيرفينغ في مباراة الخميس التي انتهت بفوز فريق "الملك" لوس أنجليس ليكرز على بوسطن سلتيكس بفارق نقطة 129-128.وأختار جيمس لاعبا آخر مؤثرا في ماضيه هو دواين وايد صديقه الكبير وزميله سابقا في ميامي هيت والذي دعي بشكل استثنائي للمشاركة في مباراة كل النجوم من قبل رابطة دوري المحترفين من أجل الاحتفال بانتهاء مسيرته قريبا.ووقع اختيار جيمس أيضا على أنطوني ديفيس، لاعب ارتكاز نيو أورليانز بيليكانز، في ما يشبه مقدمة لضمه الى ليكرز الذي فشل في الحصول على خدماته رغم محاولاته الحثيثة حتى الساعات الأخيرة قبل أقفال سوق الانتقالات والمبادلات أمس الخميس.ويضم فريق جيمس أيضا أفضل لاعب وافضل مسجل في البطولة الحالية، نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن.وشدد جيمس على أن "الأمر سيكون ممتعا، إنها أكثر لحظات المرح في الموسم.أن تكون لاعبا في مباراة كل النجوم هو بحد ذاته متعة قبل كل شيء وفوق كل اعتبار".بدوره، اختار اليوناني الفريق الأساسي من خمسة لاعبين هم، إضافة اليه، ستيفن كوري (ووريرز)، الكاميروني جويل إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، بول جورج (أوكلاهوما سيتي ثاندر) وكيمبا ووكر (تشارلوت هورنتس).ومنذ عام 2018، لم تعد مباراة كل النجوم تجمع أفضل اللاعبين في المنطقة الشرقية في مواجهة أفضل لاعبي المنطقة الغربية، وإنما أعطيت الحرية لقائدي الفريقين في الاختيار من ضمن اللاعبين الذين حصلوا على أكبر نسبة أصوات في الاقتراع الذي يشارك فيه الجمهور، الصحافة واللاعبون بالنسبة الى الأساسيين، ومدربو أندية دوري المحترفين بالنسبة الى اللاعبين الاحتياطيين.وهنا تشكيلة الفريقين:فريق ليبرون جيمس- الخمسة الأساسيون: ليبرون جيمس (ليكرز)، كيفن دورانت (ووريرز)، كايري إيرفينغ (سلتيكس)، كاوهي ليونارد (تورونتو رابتورز) وجيمس هاردن (روكتس).- الاحتياطيون: أنطوني ديفيس (بيليكانز)، كلاي طومسون (ووريرز)، داميان ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز)، راسل وستبروك (ثاندر)، لاماركوس الدريدج (سان أنتونيو سبيرز) كارل-أنطوني تاونز (مينيسوتا تمبروولفز)، برادلي بيل (واشنطن ويزاردز) ودواين وايد (هيت).- المدرب: مايكل مالون (دنفر ناغتس).فريق يانيس انتيتوكونمبو- الخمسة الأساسيون: يانيس انتيتوكونمبو (باكس)، ستيفن كوري (ووريرز)، جويل إمبيد (سيكسرز)، بول جورج (ثاندر) وكيمبا ووكر (هورنتس).- الاحتياطيون: كريس ميدلتون (باكس)، الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس)، الاسترالي بن سيمونز (سيكسرز)، بلايك غريفين (ديترويت بيستونز)، دانجيلو راسل (بروكلين نتس)، المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش (أورلاندو ماجيك)، كايل لاوري (رابتورز) والألماني ديرك نوفيتسكي (دالاس مافريكس).- المدرب: مايك بودنهولزر (ميلووكي باكس).

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