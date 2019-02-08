مانشستر يونايتد يجدد عقد جونز حتى 2023

2019/02/08 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تجديد التعاقد مع لاعب كرة القدم فيل جونز، ليمتد حتى يونيو/ حزيران 2023.ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني، "تم تجديد التعاقد مع فيل جونز حتى 2023، مع وجود بند يسمح بتمديد عقد اللاعب لمدة عام إضافي"، دون الكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه نظير ذلك.

وقال فيل جونز في تصريحاته عقب توقيع العقد: "أنا سعيد للتوقيع على عقد جديد، مانشستر يونايتد كان جزءاً كبيراً في حياتي لمدة ثماني سنوات، وأنا أحب كل شيء مرتبط بهذا النادي".وأضاف "أنا متحمس للتحديات التي تنتظرنا خصوصاً وأننا نتهيأ الآن لجدول مزدحم".واختتم تصريحاته بالقول "أود أن أشكر المدرب سولسكاير وطاقمه على دعمهم المستمر في عملية تطوري كلاعب".وشارك فيل جونز مع مانشستر يونايتد في 16 مباراة بالموسم الحالي في مختلف المسابقات.

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