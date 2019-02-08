2019/02/08 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشفت مصادر مطلعة مساء الخميس، باعتقال آمر لواء أبو الفضل العباس، التابع للحشد الشعبي، أوس الخفاجي، ومن كان برفقته في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وإغلاق المقر الخاص به.وبحسب هذه المصادر، فإن قوة أمن الحشد الشعبي قامت، مساء الخميس، بإغلاق أربعة مقرات وصفت بالوهمية، كانت قد انتحلت صفة “الحشد” في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا الفيديو هو السبب وراء اختفاء اوس الخفاجي من الجهة المتورطة معلومات ستقراها للمرة الاولى صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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