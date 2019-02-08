الإطفاء البرازيلي: حريق مركز فلامنجو استمر لمدة ساعتين

2019/02/08 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الوداد البيضاوي بعشرة لاعبين 1-صفر على ضيفه أولمبيك أسفي ليعزز صدارته لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الخميس.

وسجل المهاجم أيمن الحسوني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76 من ضربة رأس بعد متابعة لكرة ارتدت من العارضة.

وأكمل الوداد آخر 11 دقيقة من الوقت الأصلي بعشرة لاعبين بعد طرد القائد إبراهيم النقاش لحصوله على انذارين.

وحاول أولمبيك أسفي استغلال النقص العددي وكانت أبرز محاولاته للتعادل عبر كوفي بوا لاعب ساحل العاج في الدقيقة 83 لكن تسديدته تصدى لها الحارس رضا التاكناوتي.

ورفع الوداد رصيده إلى 33 نقطة ليوسع الفارق إلى ثماني نقاط مع أقرب مطارديه حسنية أغادير الذي سيستقبل في وقت لاحق اليوم يوسفية برشيد.

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