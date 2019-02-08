الأخبار سياسة صحيفة فرنسية: تدخل عسكري فرنسي غامض في تشاد

2019/02/08 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة لاكروا الفرنسية إن الطائرات الفرنسية هاجمت بين الثالث والسادس من هذا الشهر رتلا من سيارات الشحن الخفيفة في شمال تشاد،

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