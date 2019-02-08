المنافذ: ايقاف عراقية مع أطفالها الثلاثة بسبب انتمائها لمنظمة “ارهابية”

2019/02/08 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف هيئة المنافذ الحدودية، الحمعة، عن توقيف مسافرة عراقية واطفالها الثلاثة بسبب انتمائها لاحدى المنظمات الارهابية.وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (8 شباط 2019)، أن “كوادرها في منفذ مطار بغداد الدولي، أحالت مسافرة عراقية واطفالها الثلاثة للقضاء، للأشتباه بانتمائها الى احدى المنظمات الأرهابية”.وأشار البيان، إلى أن […]

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