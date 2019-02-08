أبو الغيط يتوجه إلي أديس أبابا للمشاركة في فعاليات مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي

2019/02/08 | 15:44

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يتوجه السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي الذي ينعقد يومي 10 و 11 فبراير، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتأسيساً على المشاركة المؤسسية المتميزة التي تجمع بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المقرر أن يلقي أبو الغيط كلمة أمام رؤساء الدول والحكومات الأفريقية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، سيجدد في إطارها التزام الجامعة بمواصلة مسيرة تعاونها الاستراتيجي الممتد مع الاتحاد في كل ما من شأنه أن يدعم من المشاركة التاريخية التي تربط بين العالم العربي والدول الأفريقية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط سيتناول أيضاً في كلمته سبل تعزيز العمل العربي الأفريقي، بشكل متناسق وتكاملي، بغية معالجة الأزمات والتعامل مع التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان وخاصة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في الدول الواقعة في الفضاء العربي الأفريقي المشترك، وكذا فيما يخص معالجة أزمات اللجوء والنزوح والهجرة التي تمثل الشعار الرئيسي للقمة الأفريقية هذا العام؛ كما سيعرض الأمين العام لمجمل ما تحقق من تقدم في تنفيذ المقررات التي صدرت عن القمة العربية الأفريقية الرابعة التي عقدت في غينيا الاستوائية في نوفمبر 2016 ، والتحضيرات الجارية لانعقاد القمة الخامسة بين القادة العرب والأفارقة في الرياض خلال هذا العام.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يجري أبو الغيط عدداً من اللقاءات على هامش مشاركته في القمة مع كبار مسئولي بعض الدول الأفريقية وقيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي حول تعزيز المشاركة العربية الأفريقية ودعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقتين العربية والأفريقية، وخاصة في ليبيا والصومال وجزر القمر.

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