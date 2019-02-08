الكمارك تباشر بتوحيد التعرفة والإجراءات مع اقليم كردستان

2019/02/08 | 15:44

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(المستقلة) ..اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن تطبيق التعرفة الكمركية الموحدة مع إقليم كردستان اعتبارا من يوم ١٧ شباط الحالي.واوضحت الهيئة العامة للكمارك في بيان أصدرته اليوم الجمعة اجراءات تطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ المتعلق بتوحيد الإجراءات والرسوم الكمركية على مستوى كافة المنافذ الحدودية .

وذكر البيان “أن الهيئة العامة للكمارك الاتحادية وكمارك اقليم كردستان ستبدأ بتطبيق القرار اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٧ شباط ٢٠١٩ والذي تعتبره خطوة مهمة لتنظيم التجارة وفعاليات اﻻستيراد والتصدير ، وقد تضمن القرار ما يلي :

١- توحيد رسوم التعريفة الكمركية في المنافذ الحدودية كافة بما فيها منافذ أقليم كردستان (برويزخان ، باشماخ ، إبراهيم الخليل ، حاج عمران ، مطار اربيل ، مطار السليمانية)٢- اعتماد تصريحة كمركية موحدة (بيان كمركي) باللغتين العربية والكردية حسب قانون الكمارك .٣- التزام جميع المنافذ الحدودية في المحافظات والأقليم بتطبيق القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المتعلقة بحماية المنتج الوطني والرزنامة الزراعية .٤- التزام جميع المنافذ الحدودية في المحافظات والأقليم بتطبيق الجزء الخاص بها في الأتفاقيات الدولية الموقعة بين جمهورية العراق والدول الأخرى وخاصة ما يتعلق بالأعفاء الكمركي .٥-إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (186)لسنة 2018 الخاص بترسيم الحاويات على حجم الحاويات والعودة للسياقات المعتمدة وفقاً للقانون .٦-إلغاء النقاط الكمركية الحالية في كل من (فايدة)(شيراوه -شمال كركوك) و ( ليلان – شرق كركوك) .

وتؤكد الهيئة أن القرار جاء لدعم القطاع الخاص من خلال تحقيق مبدأ العدالة في فرض الرسوم ولتشجيع التنافس بين الشركات على اساس الجودة والخدمات في ظل تساوي التكاليف بين الجميع مع العرض ان القرار تضمن تخفيضاً كبيراً على الأقيام الاستيرادية وعلى نسبة الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة واعتماد اقيام استيرادية موحدة .

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