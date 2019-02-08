نادي كربلاء يسمي نبيل زكي مدربا له

2019/02/08 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

سمت الهيئة الادراية المؤقتة لنادي كربلاء الرياضي، المدرب نبيل زكي مدربا لفريقها الكروي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.



يساعده كل من محمد هادي وسعد مشاوي ومدربا للحراس جاسم محمد، وايضا تم تسمية الكابتن حسن عباس مديرا للفريق والكابتن مشتاق صلال مشرفا.

فيما سيباشر زكي الاحد اول وحدة تدريبية للعميد الكربلائي.

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