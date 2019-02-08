2019/02/08 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/المنافذ: سوريا تبعد عراقية مع أطفالها الثلاثة لانتماءها لمنظمة ارهابية

08/02/2019 15:35:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ابعاد السلطات السورية مواطنة عراقية مع أطفالها الثلاثة، مشيرة الى احالتها للقضاء لانتماءها لاحدى المنظمات الإرهابية.





وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) إنه "تمت أحالة مسافرة عراقية واطفالها الثلاثة للقضاء بالتعاون مع مكتب جوازات منفذ مطار بغداد الدولي، للأشتباه بانتمائها الى احدى المنظمات الأرهابية حيث سبق وتم توقيفها في الجانب السوري".

واوضحت الهيئة في بيانها، أنه "تم ابعادها واطفالها من قبل الجانب السوري الى العراق وحسب وثيقة صادرة من السفارة العراقية في دمشق، ودخلت العراق على متن خطوط اجنحة الشام وتعذر تدقيقها امنياً كونها لا تحمل مستمسكات رسمية تثبت شخصيتها".

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