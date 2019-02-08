2019/02/08 | 15:46

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بغداد اليوم-بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، الجمعة، 08 شباط، 2019، القاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب شمالي بابل.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على ضوء معلومات إستخبارية دقيقة، تمكنت قوة من شرطة قضاء المحاويل بالإشتراك مع مفارز الاستخبارات من القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4 إرهاب)، إثر عملية نوعية نفّذت ضمن قاطع القضاء (30 كلم شمالي مدينة الحلة)".

وأشار الى ان "العملية تأتي ضمن الضربات الاستباقية الوقائية"، مضيفا أن "المعتقل من سكنة المحافظة، وهو من المطلوبين بقضايا إرهابية الى مديرية إستخبارات ومكافحة إرهاب بابل".

ولفت الى أن "المتهم تم تسليمه إلى الجهات المختصة لإتخاذ مايلزم بحقه".

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، 08 شباط، 2019، بأن مسلحين مجهولين هاجموا مدنياً بأسلحة كاتمة للصوت شمال شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين، فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني، في منطقة بوب الشام (شما

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الجمعة (8 شباط 2019)، عن تفكيك خلية ارهابية وصفتها بـ "الخطيرة"، بعملية نوعية للاستخبارات شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاست

بغداد اليوم-صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الجمعة، 08 شباط، 2019، أن تنظيم داعش نفذ حكم الإعدام بحق مختطفي قرية "المسحك" الثلاثة بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش، نفذ حكم الإعدام بحق المختطفين الثلاثة م

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