الخزعلي يوجه طلبا للطراونة

2019/02/08 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، بضرورة الإسراع بإجراءات دخول العراقيين إلى الأردن وعدم التعامل بانتقائية معهم.جاء ذلك خلال لقائه الطراونة في مكتبه ببغداد أمس الخميس وفق بيان لمكتب الخزعلي، مشيرا إلى أنه طالب رئيس مجلس النواب الأردني “بضرورة الإسراع بإجراءات سهلة وسلسة لدخول ...

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